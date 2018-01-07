Назван состав делегации КНДР на переговорах с Южной Кореей

Северная Корея назвала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с южнокорейской стороной, намеченных на 9 января. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Главой северокорейской делегации назначен председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван. Как сообщалось ранее, делегацию Южной Кореи из пяти человек возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.