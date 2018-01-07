НХЛ. Россиянин Якупов помог "Колорадо" разгромить "Миннесоту"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на своей площадке уверенно одолело гостей из "Миннесоты Уайлд" – 7:2. Участие в разгроме команды из Сент-Пола принял российский нападающий "эвс" Наиль Якупов – на его счету голевая передача на Карла Седерберга, забившего пятую шайбу хозяев льда. Эта передача стала для россиянина пятой в 34 матчах "регулярки" НХЛ, всего в его активе 13 очков (8+5).

Седерберг по итогам матча стал автором дубля, также помимо него в составе "Колорадо" забитыми шайбами отличались Габриэль Брук, Патрик Немет, Микко Рантанен, Натан Маккинон и Тайсон Джост. У "Миннесоты" дважды отличался Эрик Стаал.

После проведенного поединка "Колорадо" сравнялось по очкам с "Миннесотой" – у обеих команд по 47 очков, однако у "Эвеланш" на один матч меньше. Команды делят восьмую и девятую строчки в Западной конференции.

В остальных матчах игрового дня отметим разгром "Бостоном" "Каролины Харрикейнз" (7:1), волевую победу "Торонто Мэйпл Лифз" в противостоянии с другим канадским клубом – "Ванкувер Кэнакс", когда "листья" отыгрались с 0:2 и в серии буллитов вырвали победу со счетом 3:2, а также минимальный успех "Нью-Йорк Рейнджерс" в игре с "Аризоной Койотс" (2:1).