В Донбассе состоялись рождественские службы, несмотря на обстрелы ВСУ

В Донбассе в рождественскую ночь зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков. Но, несмотря на опасность новых обстрелов, все действующие храмы на территории народных республик были заполнены прихожанами, передает телеканал "Россия 24".

На рождественскую службу собрались и жители поселка Трудовские, он находится на передовой, у линии соприкосновения. Храм Иоанна Предтечи серьезно пострадал во время предыдущих обстрелов. Один раз он горел — огонь полностью уничтожил алтарь и всю церковную утварь. Сейчас храм восстанавливают. Тут же для прихожан строят бомбоубежище. Службы проходят каждый день.