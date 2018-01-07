Неизвестные забросали камнями машину Патриарха Иерусалимского

В Вифлееме на Рождество усилены меры безопасности. Храм Рождества и улицы города патрулируют наряды полиции. Но, не смотря на это, машину Патриарха Иерусалимского Феофила Третьего неизвестные забросали камнями. Полиция помогла Патриарху добраться до площади перед Базиликой и пройти внутри религиозного учреждения.

Ситуация в Израиле стала неспокойной после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей страны. Начались беспорядки, передает телеканал "Россия 24".