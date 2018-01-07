Обамеянг может покинуть "Боруссию" Дортмунд ради чемпиона Китая

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг нынешней зимой может покинуть стан команды после того, как китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" заявил о готовности выкупить трансфер футболиста.

Как сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на испанскую газету As, руководство китайцев готово заплатить за габонца 72 миллиона евро. Чемпион Китая во главе с итальянским специалистом Фабио Каннаваро продолжает искать пути укрепления своего состава.

Напомним, ранее свой интерес к Обамеянгу проявлял лондонский "Арсенал". Также сообщалось, что отношения самого игрока с руководством клуба ухудшились и боссы уже готовы рассмотреть продажу футболиста.