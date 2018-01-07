ЕС потребует от России 1,4 миллиарда евро в год за запрет свинины

Европейский Союз намерен взыскивать с России по 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. ВТО уже направила требование ЕС в арбитражный суд, пишет Politico. В ближайшее время суд установит, справедлив ли иск. Компенсация в 1,4 миллиарда евро равна стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Журналисты утверждают, что размер взысканий будет ежегодно повышаться на 15 процентов.

В 2016 году представители ВТО заявили, что российский запрет на импорт свинины из европейских стран является неправомерным. Введенные РФ меры ударили по фермерам из Дании, Германии и Нидерландов. Для России санкции стали прекрасной возможностью нарастить производство мяса после того, как исчезла конкуренция с иностранными компаниями, напоминают журналисты Politico.