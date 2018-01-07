Хоккеист Яромир Ягр уйдет из "Калгари Флэймз"

Чешский ветеран Яромир Ягр собирается покинуть команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". Сообщается, что действующий контракт хоккеиста будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

О том, что 45-летний чех ищет новую команду, сообщил хоккейный эксперт Эллиотт Фридман.

"Ягр своей карьерой заслужил уважение к себе, и "Флэймз" пытаются помочь ему в поисках нового клуба, — рассуждает Фридман, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Его агент Петр Свобода получил разрешение на ведение переговоров с другими клубами лиги, чтобы оценить возможный интерес к Ягру. Время чешского нападающего в нынешней команде подошло к концу, а боссы "Калгари" хотят рассмотреть дальнейшие варианты развития событий".

Напомним, что в конце 2017 года в поединке против "Анахайм Дакс" Ягр вышел на третье место по количеству сыгранных матчей в НХЛ (1732). С 1990 года чех успел поиграть в девяти клубах лиги, а самым продолжительным периодом его выступлений за один клуб были 11 лет в "Питтсбург Пингвинз".

В составе "Флэймз" чех выступает с октября 2017 года. На его счету 22 игры и семь очков (1+6).