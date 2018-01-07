В Индии упал в ущелье автобус с паломниками

На севере Индии в ущелье упал автобус с паломниками, 7 человек погибли, 26 получили тяжелые травмы. Об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир. По данным правоохранителей, авария произошла на сложном участке дороги в горах.

Как показало расследование, водитель заснул за рулем и потерял контроль над управлением, после чего микроавтобус сорвался в обрыв. Четверо пассажиров погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу, один — уже на руках у врачей, передает ТАСС.