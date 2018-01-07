Результативный пас Емелина помог "Нэшвиллу" победить "Лос-Анджелес"

Российский защитник "Нэшвилл Предаторз" Алексей Емелин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз" отметился голевой передачей, которая помогла его команде одержать победу со счетом 4:3. Результативная передача стала седьмой для россиянина, а всего в его активе 8 очков (1+7).

В составе победителей забитыми шайбами отличались Роман Йози, Скотт Харнелл и дважды Остин Уотсон. У "королей" забивали Адриан Кемпе, Тревор Льюис и Тайлер Тоффоли.

После одержанной победы "предс" с 54 очками поднялись на третью строчку в Западной конференции, "Лос-Анджелес" – с 53-мя пунктами на пятой позиции.

В еще одном матче "регулярки" "Калгари Флэймз" на своей площадке обыграл "Анахайм Дакс" (3:2), причем победную шайбу "огни" забили за 16 секунд до финальной сирены.