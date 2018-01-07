Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством и отметил, что этот праздник обращает людей к истокам христианской веры, дарит надежду и опору в жизни. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, по словам премьер-министра, праздник помогает понять величайший смысл события, которое произошло в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Медведев надеется, что добро и внимание, которыми мы окружаем близких в рождественские праздники, помогут сохранить благостный настрой на весь год.