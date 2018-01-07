В Сирии впервые за несколько лет отметили Рождество

В Сирии впервые за несколько лет верующие отметили Рождество. За время войны террористы разрушили десятки храмов. Бесценные артефакты продавались за рубеж. Теперь местные спецслужбы начали возвращать реликты.

Испокон веков колокольный звон и азан сливались в унисон в этих горах. Маалюля — колыбель христианства на арабском Ближнем Востоке. Благовест местные жители не слышали здесь уже четыре года. И не надеялись. Колокол похитили боевики и пытались вывезти из страны. Лишь благодаря усилиям сирийских спецслужб реликвию удалось перехватить на границе с Ливаном.

Фрагмент статуи Иисуса Христа — подарок Московской Патриархии. Террористы рассекли ее на несколько частей. Голову Спасителя не нашли до сих пор.

Контрабандой награбленных исторических и религиозных ценностей боевики промышляли несколько лет. Артефакты Пальмиры и Алеппо. Только из Маалюли, когда она находилась под контролем фанатиков, было вывезено 28 старинных икон. Некоторые из них получилось вернуть.

"Икона Иисуса Христа уникальна. Он облачен в арабскую одежду. Только сирийские иконописцы использовали такую технику и детали. Есть и Тайная вечеря — единственная в мире с перевернутым изображением стола", — рассказал настоятель монастыря Сергия и Вакха Абдулла Альхамади.

Маалюля — одно из немногих мест на планете, где до сих пор говорят на арамейском языке. Том самом, на котором проповедовал Иисус. Поэтому исламисты с таким остервенением и уничтожали все, что не могли вывезти для продажи.

Пожалуй, больше всего от рук боевиков пострадал храм святого Илии в монастыре святой Феклы Равноапостольной. Церковь до сих пор находится на реставрации.

Этот храм был осквернен самым первым. Боевики собрали всю деревянную мебель. Бросили в этот угол и сожгли. После пожара большинство фресок утрачены.

На местах похищенных икон — их фотокопии. Вместо распятий — перетянутые крест на крест оконные рейки и плинтуса. Оценить ущерб с трудом берутся даже служители.

"Я даже не знаю, как это все можно оценить. Только за иконы могут дать суммы с шестью или даже семью нулями. Образы уникальны. Выполнены в древнесирийской традиции иконописи. В этом их главная ценность", — заявил настоятель монастыря Сергия и Вакха Абдулла Альхамади.

Данные о похищенных иконах сирийское правительство уже отправило в стоп-листы всех мировых аукционов. Хотя вряд ли их выставят на легальные торги.

Еще более сотни икон и прочей церковной утвари, похищенные боевиками в храмах Сирии, похоже, безвременно утрачены. Где они находятся, неизвестно. Возможно, в частных коллекциях где-нибудь в странах Евросоюза или за океаном.