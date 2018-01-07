Теннис. Россиянка Макарова обыграла Остапенко в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Макарова на стартовавшем в австралийском Сиднее турнире одержала первую победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко – 7:6 (7:3), 6:1. Поединок против седьмой ракетки мира длился 1 час 35 минут.

Теперь россиянка, идущая на 33-м месте мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), во втором круге соревнования ожидает своего соперника, который определится в паре Дарьи Касаткиной из России и чешки Барборы Стрыцовой.

Турнир в Сиднее завершится 13-го января. Призовой фонд составляет выше 730 тысяч долларов.