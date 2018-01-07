В новогодние праздники Россияне выбрали Сочи и "Движение вверх"

В Сочи российские звезды эстрады вместе с обычными отдыхающими катаются на горнолыжных склонах, а затем вместе идут смотреть спортивную драму "Движение вверх". В этом сезоне высокогорный курорт Красная поляна не только поставил рекорд по посещаемости, но и оставил позади популярные пляжи Юго-Восточной Азии.

Сочи теперь с полным правом может считаться не только летней, но и зимней курортной столицей. В гонке за новогоднего туриста, похожей на лыжную гонку преследования, курорту удалось не только снова нарастить тур поток, но и обойти главного конкурента — Таиланд! Большинство россиян эти зимние каникулы решили провести в родном Сочи.



Горнолыжные спуски здесь оживают с первым рассветом. Те, кто приехал в Сочи за настоящим снегом и новогодне-рождественским настроением, готовы вставать и в 7 утра, чтоб волю и свободно покататься. Арина Баранова здесь впервые встала на лыжи в раннем детстве, теперь уже студентке подвластны самые сложные трассы!



Курорт Роза Хутор и Олимпийскую деревню часто называют русской Швейцарией. Но отдыхают тут отнюдь не миллионеры. Сноубордист Дмитрий — обычный студент из Москвы.

"Можно и за дешево отдохнуть и за дорого! Здесь отовсюду приезжают, даже с Камчатки ребята", — отметил он.

Всю демократичность Красной поляны можно ощутить вечером на набережной Мзымты. С лыжами после катания тут прогуливаются даже звезды. Самый спортивный певец нашей эстрады, вместе с обычными отдыхающими смотрит фильм "Движение вверх" в самом высокогорном кинотеатре страны.

"Я со всей семьей пришел", — отметил Олег Газманов.

"Движение вверх" не оставляет равнодушных. По кассовым сборам фильм уже побил знаменитую "Легенду №17", став новой картиной в почетном списке отечественных фильмов-миллиардеров. Солисты популярной молодежной группы MBAND кино уже посмотрели и пойдут снова. И Сергей Лазарев собирается на "Движение вверх": "Говорят, что это невероятная работа и режиссерская...". В Сочи в эти дни весь спектр нашей эстрады — более 40 исполнителей самых разных жанров — от рэпа до рока принимают участие Live Fest — первом, но судя по растущей популярности курорта явно не последнем фестивале субкультур и живой музыки.

В новогодние праздники Россияне выбрали Сочи и "Движение вверх". Высокогорный Курорт уже посетили рекордны 360 тысяч человек, а фильм в кинотеатрах страны посмотрели более трех миллионов зрителей.