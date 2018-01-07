Избежавший столкновения водитель BMW снес припаркованное авто Петрозаводске

Водитель кроссовера BMW X5 совершил ДТП, уходя от столкновения на перекрестке. В результате пострадало две машины.

Инцидент произошел около 22:20 в субботу, 6 января, на парковке у гостиницы "Северная" в Петрозаводске. ЧП сняли городские камеры компании "Ситилинк".

На кадрах видно, как на перекресток выезжает легковой автомобиль, в этот момент в кадре появляется черный BMW , который несется прямо на эту машину. В последний момент водитель кроссовера уходит от столкновения. Однако, он теряет управление, и его автомобиль врезается в припаркованную машину.

Как сообщают местные СМИ, в результате аварии пострадали только машины — BMW X5 и Skoda, стоявшая на парковке.