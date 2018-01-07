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7 января 201812:00

Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете

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Супруга футболиста Андрея Аршавина задержала рейс Москва — Алма-Ата почти на два часа. Как сообщают СМИ, инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево. Алисе Казьминой понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета, передает телеканал "Россия 24".

На просьбы бортпроводников ненадолго отложить гигиенические процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень безопасности, молодая мать не реагировала, а продолжала ходить по салону.

Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали, ограничились воспитательной беседой. В Алма-Ату она отправилась уже другим рейсом.

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