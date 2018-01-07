Футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш в нынешнее трансферное окно может стать игроком английского "Брайтона энд Хоув Альбион".

Клуб с туманного Альбиона готов предложить за уроженца Кабо-Верде порядка 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror. Таким образом, "чайки" улучшили свое прежнее предложение в четыре раза. Ранее руководство клуба было готово купить форварда за пять миллионов.

В своем дебютном сезоне в английской премьер-лиге "Брайтон" в 22 турах смог одержать пять побед, восемь раз сыграть вничью и проиграть в девяти играх. При этом подопечные Криса Хьютона смогли забить лишь 17 мячей, что является одним из худших показателей в лиге.

В то же время игрок "Спартака" провел за "красно-белых" 10 матчей, дважды поразив ворота соперников и сделав четыре голевые передачи.