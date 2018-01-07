New York Times: спецслужбы признали, что недооценили возможности КНДР

Спецслужбы США недооценили возможности Северной Кореи по развитию ракетно-ядерной программы. Об этом пишет New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщает издание, в начале президентства Дональда Трампа американские разведслужбы доложили, что КНДР создаст ракету, способную достичь территории США, через четыре года. Этот срок в США посчитали достаточным, чтобы замедлить или сорвать его разработку. Сейчас аналитики пришли к выводу, что Северная Корея провела успешные испытания водородной бомбы мощностью в 15 раз больше сброшенной на Хиросиму в сентябре 2017 года.

New York Times пишет, что неверный расчет сроков Вашингтоном связан с представлениями о том, что на разработку оружия у КНДР уйдет столько же времени, сколько требовалось странам в период холодной войны. Однако сегодня у многих стран есть наработки в этой области, доступ к которым могла получить Северная Корея.