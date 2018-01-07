Патриарх Кирилл - о Николае II, цифровой экономике, УПЦ и Донбассе

Жизнь последнего русского императора Николая II и его семьи достойна уважения вне зависимости от политических оценок его правления, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе рождественского интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, Николай II был сильным человеком, который дал согласие на создание Государственной думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны. При этом предстоятель подчеркнул, что если бы он был слабым человеком, то не принял бы смерть по-христиански и не был бы канонизирован.

Между тем, Патриарх рассказал, что считает огромной проблемой России экономическое расслоение общества.

"Дай Бог, чтобы развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому, чтобы преодолевались эти разделения огромные между людьми состоятельными и неимущими", — заявил он.

Кроме того, сокращение разрыва в доходах позволит сохранить стабильность в обществе и избежать всплеска негатива и критики в отношении власти, отметил предстоятель РПЦ.

Он также коснулся темы цифровых технологий. По его мнению, развитие этой области может серьезно повлиять на свободу человека. На данный момент Церковь обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ее ограничить. Так, возможный отказ от наличных денег и переход к электронным платежам может быть опасен.

"Если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", — предостерегает он.

В заключение, Патриарх Кирилл отметил, что произошедший в конце декабря 2017 года при участии РПЦ массовый обмен военнопленными на Украине является лишь "первым этапом программы обмена", Церковь будет продолжать содействовать этому процессу.

Он отметил, что Украинская православная церковь Московского патриархата сегодня является единственной миротворческой силой на Украине, поскольку "паства у нее и на Востоке и на Западе, и в центре" страны.