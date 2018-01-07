Лихач спровоцировал серьезное ДТП в Кабардино-Балкарии

В сети размещены кадры аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, в минувший четверг, 4 января, на дороге около города Чегема.

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и "зацепил" обочину, почле чего вылетел на полосу встречного движения. В результате этого маневра легковушка врезалась в автомобиль, из которого велась съемка.

Степень тяжести травм, полученных участниками аварии, не уточняется.