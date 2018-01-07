Махмуд Ахмадинежад задержан за призыв к беспорядкам

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан за поддержку антиправительственных протестов в стране. Его выступления на демонстрациях расценили как призыв к "разжиганию беспорядков". Как пишет газета Al-Quds Al-Arabi, Ахмадинежада задержали с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Выступая перед митингующими бывший президент заявил, что "некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Он также обвинил президента страны Хасана Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Протесты из-за роста цен начались в Иране 28 декабря. Жертвами беспорядков стали около 20 человек, арестованы более 450 участников митингов, напоминает ТАСС.