КХЛ. "Адмирал" победил "Авангард" и прервал шестиматчевую серию неудач

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовал очередной игровой день. Во Владивостоке местный "Адмирал" принимал на своей площадке омский "Авангард" и одержал победу со счетом 5:4.

Подопечные Андрея Разина не могли выиграть на протяжении последних шести игр в лиге, и потому тем удивительнее смотрелся результат после стартовых 15 минут поединка, когда хозяева площадки повели со счетом 4:0. Шайбы за "моряков" забивали Максим Казаков, Денис Вихарев, Владимир Бутузов и Андрей Алексеев.

Тем не менее, еще до перерыва Илья Хохлов одну шайбу отквитал. Более того, омичи благодаря двум голам Егора Мартынова сократили разрыв в счете до минимума – 4:3. Однако уже спустя четыре минуты нападающий "Адмирала" Кирилл Воронин восстановил комфортное преимущество в две шайбы.

Но все-таки последнее слово осталось вновь за хоккеистами гостей – окончательный счет установил игрок "Авангарда" Илья Михеев – 5:4, "Адмирал", поиграв с огнем, прервал свою неудачную серию и набрал 49 очков в Восточной конференции. Дальневосточный клуб располагается на 12 строчке. "Авангард" с 80-ю баллами остается на второй позиции на Востоке.

Еще один матч на Дальнем востоке, в котором встречались "Амур" и " Югра", победу со счетом 2:1 праздновала команда из Ханты-Мансийска.