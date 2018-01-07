Очевидец запечатлел момент падения воздушной гимнастки в гомельском цирке

Один из зрителей, пришедший 5 января на цирковое представление, проходившее в Гомеле, снял на камеру мобильного телефона инцидент с участием воздушной гимнастки.

На записи видно, что группа артистов исполняла сложный номер на сравнительно большой высоте. Поначалу события развивались обычным образом, однако примерно на 35-й секунде ролика произошел сбой — один из акробатов не сумел удержать партнершу, совершившую очередной кульбит в воздухе.

Девушка сорвалась вниз, пролетела мимо страховочной сети, натянутой над ареной, и упала на пол. Медики доставили пострадавшую в лечебное учреждение.

"Юля по прежнему под пристальным наблюдением врачей. Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят,что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за неё кулачки", — сообщил представитель цирка в официальном аккаунте организации в социальной сети "ВКонтакте".