Советник Порошенко поглумился над убитым военным

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков посмеялся над смертью военнослужащего в Донбассе. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. "Шпок… и нету", — написал он под видео, где возможно запечатлен момент гибели военного. Судя по комментарию Бирюкова, выстрел сделал снайпер из винтовки Драгунова с расстояния 450 метров.

Ранее Киев предложил создать группу по поиску пропавших без вести в Донбассе.