Сирия: Синджар и четыре деревни освободили от боевиков

Сирийская армия и союзные силы освободили от боевиков "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил осведомленный источник.

По его словам, помимо Синджара террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень. Отмечается, что поселение Синджар считается стратегически важным, поскольку там находился один из важных оплотов "Ан-Нусры" и расположено оно всего в 15 километрах от военной авиабазы Абу-Духур, передает РИА Новости.