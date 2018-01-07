Украине предложили вернуть земли, вошедшие в нее после революции 1917-го

Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает "оккупацией" период нахождения в составе СССР. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым", — сказал он.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно начать работу над признанием пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией". При этом он подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины 1991 года пересматриваться не должен. В тексте говорится о неделимости территории страны, пишет РИА Новости.