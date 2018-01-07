Россиянка Кайшева – первая в спринте на этапе Кубка IBU, Услугина – вторая

Россиянка Кайшева – первая в спринте на этапе Кубка IBU, Услугина – втораяЧитайте нас в Telegram
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева нат на проходящем в словацком Осрбли биатлонном Кубке IBU одержала победу на втором спринте. Она показала время 20 минут 20,3 секунды, пройдя дистанцию без штрафных кругов.
Следом за россиянкой расположилась еще одна представительница России Ирина Услугина. Она отстала от победительницы на 1,3 секунды, также не потратив время на дополнительные круги. Замкнула тройку лидеров немецкая спортсменка Каролин Хорхлер (1,6 секунды, 0 штрафных кругов).
В первой десятке россиянок больше нет – на 11 позиции обосновалась Анастасия Загоруйко (+45,1, 1 круг), на 16-й – Анастасия Морозова (+58,3, 1 круг), Кристина Резцова (+1.28,2, 3 круга) – на 27-й строчке, а Валерия Васнецова (1.31,6, 2 круга) – на 29-й.
Напомним, что шестого января Кайшева также одержала победу в спринте. Она является лидером общего зачета Кубка IBU.
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Застрявшие горнолыжники испытали на себе экстремальные качели
- Лишние люди-2018: кто первым попадет под сокращение
- В США создали мускулы для роботов будущего
- Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах
- Самая волосатая девушка вышла замуж
- В Миассе увековечен пельмень-гигант, которому рот радуется
-
8 главных источников для кризиса в 2018 году
- Транспортное недоразумение Египта
- 10 самых доступных автомобилей для россиян
- 8 неудачников года в мире экономики в 2017
- 10 экономических хайпов года
-
Путин изменил состав Совета безопасности
- Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в иранские дела
- Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах
- Путин и Моди подтвердили настрой на привилегированное партнерство
- Президент Уганды изменил конституцию ради переизбрания
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Москва готовится к Рождеству
- В переходе между метро и МЦК открыт бесплатный каток
- Новогодние каникулы: как работают поликлиники, травмпункты и транспорт?
- Авиамоделистам из Долгопрудного подрезали крылья
- Справиться с управляющей компанией помогут МФЦ
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Советник Порошенко поглумился над убитым военным
Махмуд Ахмадинежад задержан за призыв к беспорядкам
Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете
Певица Франс Галль умерла от рака
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
Трамп не смог украсть Рождество у Вифлеема
В Сирии впервые за несколько лет отметили Рождество
В Индии упал в ущелье автобус с паломниками
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
В США почтили память жертв крушения Ту-154
Владимир Путин подарил Симеоновской церкви в Петербурге икону
Звезду "Игры престолов" выгнали из бара в Нью-Йорке
Землетрясение на западе Ирана: 21 пострадавший
Рейх и олени: живопись игр 2017
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере