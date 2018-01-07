Россиянка Кайшева – первая в спринте на этапе Кубка IBU, Услугина – вторая

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева нат на проходящем в словацком Осрбли биатлонном Кубке IBU одержала победу на втором спринте. Она показала время 20 минут 20,3 секунды, пройдя дистанцию без штрафных кругов.

Следом за россиянкой расположилась еще одна представительница России Ирина Услугина. Она отстала от победительницы на 1,3 секунды, также не потратив время на дополнительные круги. Замкнула тройку лидеров немецкая спортсменка Каролин Хорхлер (1,6 секунды, 0 штрафных кругов).

В первой десятке россиянок больше нет – на 11 позиции обосновалась Анастасия Загоруйко (+45,1, 1 круг), на 16-й – Анастасия Морозова (+58,3, 1 круг), Кристина Резцова (+1.28,2, 3 круга) – на 27-й строчке, а Валерия Васнецова (1.31,6, 2 круга) – на 29-й.

Напомним, что шестого января Кайшева также одержала победу в спринте. Она является лидером общего зачета Кубка IBU.