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7 января 201814:13

Певица Франс Галль умерла от рака

EPA

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Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет после двух лет борьбы с рецидивом рака, передает ТАСС. Представительница певицы Женевеьева Салама отметила, что эту борьбу Галль вела "в тайне и с достоинством".

Серьезную музыкальную карьеру Франс Галль начала в 1963 году, в 1965-м она победила на конкурсе "Евровидение". Вторая волна популярности пришла к певице в во второй половине 70-х годов.

Франс Галль была удостоена Ордена Почетного легиона в степени кавалера.

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