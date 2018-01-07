Певица Франс Галль умерла от рака

Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет после двух лет борьбы с рецидивом рака, передает ТАСС. Представительница певицы Женевеьева Салама отметила, что эту борьбу Галль вела "в тайне и с достоинством".

Серьезную музыкальную карьеру Франс Галль начала в 1963 году, в 1965-м она победила на конкурсе "Евровидение". Вторая волна популярности пришла к певице в во второй половине 70-х годов.

Франс Галль была удостоена Ордена Почетного легиона в степени кавалера.