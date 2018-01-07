Лыжник Устюгов снялся с "Тур де Ски" из-за травмы спины

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит заключительную гонку лыжной многодневки "Тур де Ски". Сообщается, что отсутствие россиянина вызвано травмой спины, которую он получил на масс-старте в немецком Оберсдорфе. Тогда он во время гонки несколько раз падал и финишировал на 28-м месте.

Несмотря на повреждение спортсмена, наставник сборной России Маркус Крамер после этапа заявлял, что Устюгов сможет продолжить свои выступления на многодневке. И на масс-старте в Валь-ди Фьемме лыжник действительно продолжил борьбу, пройдя дистанцию с 14-м временем. Однако теперь стало известно, что в гонках он больше участия не примет – боли в спине не прошли.

Напомним, что Устюгов занимает третье место в общем зачете "Тур де Ски".