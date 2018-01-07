Береговая охрана опубликовала видео спасения мигрантов у берегов Ливии

В сети размещены кадры спасения мигрантов, попавших в кораблекрушение в Средиземном море к северу-востоку от Триполи в территориальных водах Ливии.

События, запечатленные на видео сотрудниками итальянской береговой охраны, развивались следующим образом – утром 6 января патрульный самолет обнаружил тонущую надувную лодку, на которой находилось большое количество людей.