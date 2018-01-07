Легкая атлетика. Российский прыгун Лысенко установил лучший результат сезона

Россиянин Данил Лысенко одержал победу на Зимнем легкоатлетическом туре, проходящем в российском Екатеринбурге. Прыгун в высоту показал результат 2 метра 35 сантиметров. Это достижение стало как лучшим показателем текущего сезона в мире, так и личным рекордом спортсмена в закрытых помещениях.

Второй результат показал Иван Ухов, покорив высоту 2,24 метра, третий – Дмитрий Семенов (2,24).