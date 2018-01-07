ЦИК заканчивает принимать документы у самовыдвиженцев

Ровно в полночь Центризбирком завершает прием документов у кандидатов, которые намерены баллотироваться на пост президента России в качестве самовыдвиженцев. О желании участвовать в избирательной кампании в этом статусе заявили более 40 претендентов. Действующий президент Владимир Путин также выдвинут на предстоящие выборы инициативной группой.

Селфи в Центризбиркоме — некоторые претенденты, кажется, только ради этого и подают документы о самовыдвижении, настолько проста и понятна процедура. Такого количества желающих баллотироваться в президенты в России никогда не было.

"После 2012 года максимально либерализовано наше предвыборное законодательство. Как по регистрации партий — их у нас около 70, так и по процедуре регистрации на выборах президента. На сей момент у нас заявлено 67 претендентов, из них 21 от партий, 46 самовыдвиженцев", — сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

7 января — последний день, когда документы в ЦИК могут подать самовыдвиженцы. У тех, кто баллотируется от партий, времени больше — их ждут до 12 января включительно.

Пока по всей стране новогодние каникулы, Центризбирком работает ежедневно. Очень важно, вплоть до минуты, соблюдать отведенные законом временные рамки каждого этапа президентской кампании. На часах уже запущен обратный отсчет до начала голосования.

Следующий шаг, когда документы уже проверили, — сбор подписей. Претенденты от парламентских партий, а их в стране всего четыре, от этого освобождены, соискатели от политических сил, которые в Госдуме не представлены, собирают по 100 тысяч подписей. Больше всего — по 300 тысяч — требуется от самовыдвиженцев.

"Сбор подписей будет очень трудной задачей. Но раз такой закон, надо его преодолевать", — говорит самовыдвиженец Сергей Столпак.

Самовыдвиженцы идут весь день — кто-то спонтанно, кто-то заранее записывался на прием. Двери Центризбиркома до полуночи открыты для всех желающих.

"Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня ровно в 22 часа 22 минуты", — рассказывает Элла Памфилова.

Подписные листы тщательно проверят — для этого в Центризбиркоме закупили даже специальную графологическую аппаратуру, и лишь после этого кандидат может считаться зарегистрированным. ЦИК выдаст ему соответствующее удостоверение. Этап общей регистрации должен закончиться к 18 часам 31 января.