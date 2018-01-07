Надежда на диалог: заявление Ким Чен Ына стало главной новогодней сенсацией

Пхеньян взял курс на сближение с Сеулом. Во всяком случае, именно об этом в своем специальном обращении к нации заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, ворошить прошлое не стоит, и сейчас пришло время для нормализации отношений и примирения нации. Впрочем, в этом процессе только от воли Корей, к сожалению, зависит не все.

Деревня Пханмунджом — в самом центре демилитаризованной зоны: военнослужащие КНДР и Южной Кореи стоят здесь друг напротив друга. Любая провокация может мгновенно перерасти в вооруженный конфликт. Граница проходит прямо центру стола, за которым 9 января министр по делам объединения Южной Кореи и его северокорейский коллега пожмут друг другу руки впервые за последние 2 года.

Заявление Ким Чен Ына о готовности к межкорейскому примирению и отправке сборной Северной Кореи на Олимпиаду в Пхенчхане стало одной из главных новогодних сенсаций.

"Если Южная Корея действительно хочет примирения и объединения, мы будем держать двери открытыми для диалога, контактов и обменов со всеми, включая южнокорейскую администрацию, оппозиционные партии, группы людей и отдельных лиц из самых разных областей", — заявил северокорейский лидер.

Станет ли ракетно-ядерная программа КНДР наряду с подробностями участия сборной КНДР в зимних Играх темой предстоящих переговоров, пока неясно. Но в своей новогодней речи Ким Чен Ын уделил ей большое внимание. Фразы о том, что "ядерная кнопка всегда на его рабочем столе", и что вся территория США в зоне действия северокорейских ракет, нашли отклик за океаном. Дональд Трамп после заявлений о том, что его ядерная кнопка больше, внезапно сменил воинственный тон, утверждая, впрочем, чего факт возобновления межкорейского диалога — это его заслуга.

"Это начало, большое начало. Если бы я не имел к этому отношения, они бы сейчас не обсуждали Олимпиаду. У них вообще не было бы переговоров, и все было бы гораздо серьезнее", — считает Трамп.

В отличие от президента США его спецслужбы придерживаются совсем другого мнения о результатах американской политики в отношении КНДР.

Вот, что пишет The New York Times: "Со скоростью, которая застала американские спецслужбы врасплох, господин Ким развернул новые ракетные технологии. Он с быстрой последовательностью продемонстрировал, что в радиус их действия вошли сначала Гуам, затем Западное побережье и, наконец, Вашингтон. Неспособность предвидеть стремительный прогресс Северной Кореи в течение последних нескольких месяцев стоит в настоящее время в ряду наиболее существенных провалов американской разведки".

На фоне таких саморазоблачений заявление Трампа о готовности лично беседовать с Ким Чен Ыном звучит как сигнал о возможных переменах в политике Вашингтона.

"Он знает, что я не валяю дурака, ни на один процент. Он это понимает, но, в то же время, если мы придем к мирному и позитивному решению, если из этих переговоров выйдет что-то хорошее, это было бы великим делом для всего человечества", — заявил американский президент.

Вот и японский премьер Синдзо Абэ, который вслед за США заявлял, что время разговоров с Пхеньяном завершено, теперь приветствует начало межкорейского диалога, отмечая, впрочем, что главной его темой должно стать ядерной разоружение КНДР.

Свой просчет американские спецслужбы объяснили тем, что недооценили технический потенциал КНДР, а также решительность и целеустремленность молодого северокорейского лидера. Теперь, когда у Пхеньяна уже есть водородная бомба и средства ее доставки, задача склонить его к отказу ядерного оружия становится еще сложнее. Притом, что в своем телеобращении 1 января Ким Чен Ын четко дал понять, что в новом году КНДР будет только наращивать свою программу стратегических вооружений.