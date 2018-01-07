Польша внесла свой вклад в раскол в Евросоюзе

Польша внесла свой вклад в раскол в ЕвросоюзеЧитайте нас в Telegram
В Берлине проходит первый раунд переговоров между двумя крупнейшими политическими партиями Германии. О долгожданной встрече христианские демократы и социал-демократы договаривались с прошлого сентября, и все это время в стране так и не сформировано правительство. Такой разлад между ХДС-ХСС и СДПГ демонстрирует, как обострились отношения в европейской политике. Усилить раскол в Евросоюзе теперь старается Польша — она бросила вызов ЕС, отказываясь размещать у себя мигрантов. И нынешняя польская власть в борьбе с Брюсселем чувствует себя все увереннее.
В Варшавском управлении по делам иностранцев всегда огромные очереди. Мигранты простаивают здесь часами в надежде получить документы для жизни и работы в Польше. Много индийцев, вьетнамцев, ливанцев, но в основной массе — соседи, украинцы.
Эдуард раздает рекламные листовки на улицах Варшавы, мечтает остаться навсегда. "То Янукович был, сейчас Порошенко. Ничего не поменялось. То есть, поменялось в минусе. Все дорожает, люди от безвыходности едут на заработки – кто-то в Польшу, кто—то в Венгрию, кто-то в другие страны", — говорит он.
"В прошлом году граждане Украины получили более чем один миллион виз. Это показывает масштаб. Вот, сколько украинцев приезжает в Польшу работать. Конечно, есть попытки нелегально трудоустроиться, и с этим государство борется путем штрафов и работодателей, и сотрудников", — рассказывает Якуб Дужак, специалист управления по работе с иностранцами.
Тем, что Польша приютила у себя больше миллионов украинцев, польский премьер Матеуш Моравецкий объясняет отказ принимать африканских и ближневосточных беженцев — дескать, мы свою гуманитарную миссию выполнили. При этом в первую свою заграничную поездку в статусе премьера Моравецкий отправляется в Будапешт, где заручается поддержкой венгерского коллеги Виктора Орбана.
"Если говорить о квотах на размещение мигрантов для стран ЕС, мы выступаем против такого подхода. Это нарушает суверенитет государств. Мы уверены: Еврокомиссия не имеет права принимать такие решения", — заявил польский премьер.
А ведь прежнее либеральное правительство обещало Брюсселю разместить по квоте 7 тысяч мигрантов, но перебросить их через границу не успели — в Польше поменялась власть. В 2015-м к присяге привели президента Дуду, а в правительстве закрепились консерваторы-националисты из партии "Право и справедливость". И вот теперь внутри Евросоюза складывается настоящая коалиция против Брюсселя. Вышеградская четверка — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия — сознательно идет на раскол.
"Появился разлом в самом Евросоюзе, в этом лагере Антанты. Это и Brexit, и требование военных репараций для Польши. Условимся, что немцы — это лагерь, который представляет Евросоюз, а Великобритания — интересы Штатов. Правящая польская партия "Право и справедливость" однозначно занимает пробританскую позицию. С одной стороны, она использует антинемецкие настроения, а с другой — русофобские, чтобы создать чувство независимости у поляков и убедить их в правильности своей политики", — говорит Томаш Янковски, исполняющий обязанности председателя партии "Смена".
Разлом прошел по всем либеральным ценностям. Католическая Польша, где в эти дни отмечают большой праздник Богоявления, боится исламизации и закрывает двери для мигрантов. Не признает, когда почти все в Европе уже признали, однополых браков и проводит судебную реформу, подминая суды под власть правящей партии.
"Есть много стран, где проблемы с правами человека, и в то же время они являются мировыми игроками. Например, Китай. Все хотят с ним сотрудничать. Нет никакой дискуссии на тему прав граждан в Китае. Если мы хотим быть сильной страной, главным аргументом в спорах должны быть экономическая и военная сила. Тогда разговоры о правах человека уходят на второй план", — считает экономист Адам Рутинский.
До толерантности немцев и французов полякам еще далеко, здесь то и дело избивают украинских мигрантов. На этой неделе в варшавском районе Охта произошло нападение на девочку турецкого происхождения: школьница возвращалась домой, когда на нее набросился 40-летний мужчина с криками "Польша для поляков".
Западноевропейский союз через суды пытается осадить заносчивых поляков. Впервые в истории ЕС запускает секционную процедуру против одного из своих членов.
"Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень большой конфликт, но мы будем защищать ценности, которые записаны в нашей конституции, где написано, что семья — это брак мужчины и женщины, и что христианские ценности должны уважаться. Я лично считаю, что на культурном уровне, ценностном, нас больше связывает с Украиной, Белоруссией и Россией, чем с Францией и Германией", — говорит польский политик Кшиштоф Босак.
У поляков есть три месяца на размышления. Брюссель потребует лишить Польшу права голоса в Совете Европы, если власти не пересмотрят судебную реформу и грозится лишить Варшаву своих миллиардных дотаций.
"Евросоюз говорит о нарушении демократии, потому что политика польских властей противоречит европейскому законодательству, которому мы обязались подчиняться, вступая в ЕС в 2004 году. Ну, а наша правящая партия использует конфликт с Брюсселем как инструмент в политической борьбе с оппозицией", — говорит профессор польской Академии наук Хенрик Домански.
Польское правительство живет по принципу "нас бьют, а мы крепчаем". Чем больше давление ЕС, тем прочнее позиции правящей партии Качиньского. Их рейтинги продолжают расти после каждой драки с Брюсселем. Пока Польша проиграла только в одной — испугавшись огромных штрафов, остановила вырубку леса в Беловежское пуще.
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