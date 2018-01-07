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7 января 201820:43 Ярослав Красиенко

Патриарх Кирилл в Рождество рассказал бездомным о двух путях

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Рождество — время, когда принято дарить подарки и помогать ближним. Патриарх традиционно в этот день посещает социальные учреждения. 7 января он побывал в московском центре помощи "Ангар спасения", где встретился с людьми, которые по разным причинам остались без крова.

"Оказался на улице" — здесь общее для всех. В единственный на всю Москву центр комплексной помощи бездомным приходят тысячи. "Приходит кто-то на эмоциях, кто-то прям такой перевозбужденный, кто-то наоборот плачет", — рассказывает социальный работник Лидия Горелова.

Судьбы часто трагические, истории драматичны. Роман — из Киева, обманули на стройке, Павел — из Нижнего Новгорода, обокрали на вокзале, Станислав из Ногинска — там осталась прошлая жизнь.

Здесь их обогреют и накормят, подстригут и покажут, где душ, проведут медицинский осмотр и поменяют одежду. Вернут полузабытое чувство человеческого достоинства. Работа незаметная и не всегда благодарная.

"Постояльцы очень своенравные, с ними тоже надо уметь разговаривать. Я не всегда с этим справляюсь, выдержки не всегда хватает", — говорит социальный работник Дарья Филиппова.

Встреча со Святейшим Патриархом для бездомных — рождественское чудо, которое дарит и надежду, и веру. Этот светлый день для многих впервые за долгое время действительно, праздник: с подарками, трапезой и молитвой. Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал, что и его жизнь была нелегкой — вырос в бедности, подростком ушел из дома на заработки.

"Один путь — это смириться с тем, что есть, сказать: "Ну и пускай так будет". Но этот путь не приведет к хорошему результату. А есть другой путь. Сказать: "Нет, так не должно быть в моей жизни. Я должен сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния". И вот это то место, где вы можете принять такое решение", — сказал патриарх Кирилл.

За четыре года "Ангар спасения" буквально поднял со дна 40 тысяч человек. "Если с ними поддерживать какие-то человеческие отношения, помогать им чувствовать себя нужными в обществе, то они в итоге хотят связаться с давно утерянными родственниками в далеких городах и все-таки вернуться", — рассказала Анна Овсянникова, руководитель по связям с общественностью православной службы помощи "Милосердие".

Патриарху показали, как работают мобильные пункты помощи бездомным — такие при поддержке Церкви работают в десятках городов страны. За счет пожертвований верующих служба "Милосердие" помогает еще и сиротам, инвалидам, многодетным матерям. А чтобы благословить тех, чья жизнь только начинается, Патриарх отправился на рождественскую елку в Храм Христа Спасителя — это красочное представление об истории праздника и главных христианских ценностях.

Чудеса на этой небольшой территории в центре Москвы случаются не только в Рождество. "Ангар спасения" продолжает свою работу, его двери открыты каждый день для тех, кому нужна помощь. Для тех, кто оказался в такой ситуации, когда даже теплые вещи или горячая еда считаются настоящим чудом.

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