Ольга Курлаева о своей депортации: они боятся российских журналистов

Уже в понедельник Совет Европы должен рассмотреть жалобу на действия властей Латвии, выславших на этой неделе двух российских репортёров. С таким требованием в организацию обратилась Европейская федерация журналистов.

Ее выслеживали несколько дней, наблюдали за любыми передвижениями, а затем арестовали. Спецслужбы приехали не иначе как брать с поличным корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву — как особо опасного преступника. В гостиницу прибыл наряд полиции и, не дав собрать вещи, ее спешно увезли в латвийское СИЗО. Закрывали в камере, допрашивали и выдворили из страны — ночью вывезли в лес на границу с Россией.

"Они как грозы боятся российских журналистов, потому что, если президент опускается до того, что лично руководит выдворением журналиста из страны, это уже не президент, это хозяин", — говорит Ольга Курлаева.

Именно эта игра слов больше всего и раздражает нынешние власти Латвии. "Хозяйка Литвы" — название документального фильма Ольги Курлаевой о политической ситуации в стране, преследовании инакомыслящих и журналистов оппозиционных СМИ. Фильм вызвал ажиотаж у литовских зрителей: несмотря на то, что российские телеканалы в стране запрещены, его смотрели через спутниковые тарелки. И в соседней Латвии решили, что неугодную журналистку нужно арестовать. Исполнители, конечно, извинялись, мол, приказ есть приказ.

"Мне даже пограничники говорили: "Простите нас, мы не хотим, но что поделать", Были предельно вежливы, мне даже жалко их, потому что наверняка им и так попадет за все то, что мы тут сказали", — говорит журналистка.

За несколько дней до этого из Латвии депортировали и супруга Ольги — журналиста Анатолия Курлаева. Его сначала впустили на территорию страны, а затем буквально через день задержали, предъявив обвинение, что он уже 3 года в неких черных списках. Учитывая, что Анатолий несколько раз приезжал в страну и пересекал границу, объяснить, чем конкретно вызвано это задержание именно сейчас, невозможно.

"Мне запретили пожизненно въезд в страну. Мне вообще это было совершенно непонятно, как так могло получиться, я говорю: "Может быть, вы ошиблись?" "Нет", — говорят. Но я же проезжал через границу", — недоумевает журналист.

Реакция российской стороны на депортацию Ольги и Анатолия Курлаевых последовала незамедлительно. Представитель МИД Мария Захарова направила письма в ОБСЕ с просьбой срочно разобраться в ситуации. Там были вынуждены отреагировать и поддержать представителей российских СМИ. Вмешалась и Европейская федерация журналистов.

В МИД Латвии было направлено требование прокомментировать ситуацию, но пока внятных объяснений от официальных представителей Латвии, увы, не последовало. И "угроза национальной безопасности" – это, по-видимому, просто страх, который никак не может пересилить нынешняя политическая элиты Латвии.