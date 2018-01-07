Взрывного устройства на "Калужской" не нашли

Сотрудники оперативных служб тщательно проверили все помещения станции "Калужская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, взрывное устройство не обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

Анонимный звонок о минировании "Калужской" поступил в полицию в воскресенье вечером. На место прибыли кинологи со служебными собаками.

"Проверка завершена, угроза не подтвердилась", — сказал источник. Он добавил, что во время проверки станция метро продолжала работать в штатном режиме.