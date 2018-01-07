КХЛ. Ярославский "Локомотив" дожал московское "Динамо"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Ярославле, где местный "Локомотив" принимал московское "Динамо". Хозяева победили 2:1 благодаря дублю Андрея Локтионова.

"Динамо" вышло вперед на второй минуте благодаря голу Якова Рылова. Эта шайба оставалась единственной в матче вплоть до последней минуты третьего периода. В самом конце основного времени ярославцы пошли на риск – сняли вратаря. И эта акция принесла им успех. Андрей Локтионов сравнял счет за 31 секунду до конца третьего периода. После 60 минут основного времени ничья 1:1.

Овертайм продлился две с половиной минуты, пока все тот же Локтионов не отправил в ворота "Динамо" свою вторую шайбу. "Локомотив" выиграл 2:1 , набрал 85 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У "Динамо" 72 очка и седьмая позиция, также на Западе.