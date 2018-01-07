Команда Лукашенко выиграла Рождественский хоккейный турнир в Минске

Команда президента Белоруссии — победитель XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея, завершившегося в воскресенье, 7 января, в Минске. Возглавляемая Александром Лукашенко команда в финальном матче турнира обыграла сборную России со счетом 6:1. Одну шайбу за победителей забросил сам белорусский президент.

Бронза досталась чехам, разгромившим со счетом 11:2 команду Объединенных Арабских Эмиратов. Также в турнире этого года участвовали команды Швеции, Швейцарии, Китая и сборная Балкан. Матчи проходили на "Чижовка-Арене", передает ТАСС.

В этом же ледовом дворце в эти дни проходили республиканские соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба" на призы президента Белоруссии. В финале турнира в старшей возрастной группе команда "Медведь" Московского района Минска одолела со счетом 4:3 минскую же команду "Грифоны", за которую выступает младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Победителей и призеров "Золотой шайбы" награждали после финальной игры команд Белоруссии и России на Рождественском турнире.

Рождественский международный турнир любителей хоккея проводится с 2005 года. Десять раз победителем этих соревнований становилась команда президента Белоруссии, трижды успех праздновали россияне.