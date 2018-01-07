Побег немецкого заключенного оказался опозданием

В берлинскую тюрьму "Тегель" вернулся заключенный, которого ранее посчитали сбежавшим. Сообщалось, что 47-летний заключенный, отбывающий срок за двойное убийство с правом покидать тюрьму на время рабочего дня, вышел на свободу накануне, но вечером не вернулся, как ему было предписано.

Вместо этого он прислал СМС, сообщив, что вернется за решетку лишь в воскресенье. Полиция начала поиски. Однако в воскресенье заключенный добровольно вернулся в исправительное учреждение, передает РИА Новости. Это подтвердил представитель ведомства Сената Берлина по вопросам юстиции Себастьян Брукс. По мнению чиновника, такое опоздание заключенного не является побегом.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что заключенный тюрьмы "Тегель" сбежал, продолжив череду побегов из исправительных учреждений немецкой столицы. На прошлой неделе из берлинской тюрьмы "Плетцензее" сбежали в несколько этапов пять заключенных, а 2 января — еще двое. Один из беглецов позже добровольно сдался властям.

"Плетцензее" — тюрьма открытого типа, заключенные имеют право покидать ее. По словам представителя тюрьмы, начата проверка в связи со случившимися побегами.