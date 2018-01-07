Саратовский водитель сбил мужчину с ребенком на "зебре"

В Волжском районе Саратова легковой автомобиль сбил мужчину и девочку на пешеходном переходе. Пострадавших на скорой отвезли в больницу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье вечером на Усть-Курдюмской улице. Виновником аварии стал 65-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Kia. Пострадали мужчина 63 лет и девочка 7 лет. По факту ДТП проводится проверка.