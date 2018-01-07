Вандалы покалечили статую советского солдата в Кировоградской области

В украинском Гайвороне (Кировоградская область) неизвестные вандалы повредили памятник солдатам Великой Отечественный войны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горсовета, пострадала статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан в сквере Победы. У скульптуры отбили руку и лавровый венок.

Местные власти назвали происшествие "варварством, дикостью, вандализмом", а сделавших это – "нелюдями". Они отметили, что тысячи погибших земляков отдали свои жизни в борьбе с фашистами во Второй мировой войне ради того, "чтобы мы могли жить на своей земле, чтобы мог на ней жить и тот, кто надругался над скульптурой у могил воинов".

Для расследования происшествия горсовет создал специальную комиссию.