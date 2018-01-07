В ЦИК посчитали претендентов на президентский пост

Российский Центризбирком пока получил уведомления о желании участвовать в выборах президента РФ от 67 претендентов. Это представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев. Об этом рассказала в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" глава ЦИК Элла Памфилова.

Столь большое числа претендентов в кандидаты она объясняет тем, что после 2012 года в России максимально либерализовано выборное законодательство, упрощена возможность регистрации партий и, как следствие, упрощена регистрация на выборы президента.

"Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", — рассказала также Памфилова.

В последний день приема документов от самовыдвиженцев для участия в предстоящих президентских выборах ЦИК будет работать до полуночи. Для проверки предоставленных документов Центризбирком направляет 14 запросов в 12 ведомств. Если документы в порядке, кандидатам разрешается открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

В частности, 7 января, в последний день, ЦИК принял документы на выдвижение на пост президента РФ от Виктора Черепнина, прибывшего из Челябинска, и от общественного деятеля Тристана Присягина.

Самовыдвиженцам для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, при этом в одном регионе их может быть собрано не более 7500. Регистрация кандидатов началась 27 декабря 2017 года. Представить в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 по московскому времени 31 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.