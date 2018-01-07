КХЛ. ЦСКА забросил три безответных шайбы "Словану"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился встречей в Братиславе, где местный "Слован" принимал московский ЦСКА. Гости выиграли с результатом 3:0.

Армейцы заложили фундамент победы в первом периоде. Игорь Ожиганов и Джефф Плэтт забросили по шайбе. В третьем периоде Плэтт реализовал численное преимущество и установил окончательный счет – 3:0 в пользу ЦСКА.

Армейцы выиграли пятый матч подряд и, набрав 112 очков, занимают второе место в Западной конференции. У идущего 12-м "Слована" осталось 47 очков.