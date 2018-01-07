Циклон в США: российские авиакомпании вынуждены отменять рейсы в Нью-Йорк

Около ста миллионов американцев в той или иной степени пострадали из-за циклона на Восточном побережье Соединенных Штатов, передает телеканал "Россия 24". Из-за сильного ветра и угрозы наводнения пришлось эвакуировать часть населения из прибрежных городов в Массачусетсе.

Ситуация осложнялась из-за низкой температуры и обильных снегопадов — многие районы остались без электричества. Некоторые аэропорты остановили работу, тысячи пассажиров застряли в залах ожидания. В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди объявили об ограничении числа прибывающих рейсов. Например, только аэропорт Шереметьево отменил три рейса в Нью-Йорк сегодня и два — завтра.