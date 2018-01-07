Умер президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга

Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и советник губернатора Алексей Бурчик скончался после продолжительной болезни н 65-м году жизни. Смерть руководителя подтвердила пресс-служба Федерации.

Летом прошлого года Алексей Бурчик был сбит машиной и госпитализирован с переломом основания черепа. Почти полгода Алексей Петрович находился в коме , из которой он так и не вышел. Утром 7 января Бурчик скончался, не дожив месяц до своего 65-летия.

Алексей Бурчик выступал за ленинградский клуб "Светлана", а поле завершения карьеры игрока стал тренером. С 1994 по 2007 он занимал должность директора Василеостровской СДЮШОР. С 1998 по 2007 годы Алексей Петрович был президентом баскетбольного клуба "Балтийская звезда". С 2014 года Бурчик — советник губернатора Санкт-Петербурга. В 2015 году- Алексей Петрович возглавил Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга.