Четыре взрыва в сирийском Идлибе: погибших не менее 30

По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате серии взрывов в городе Идлиб в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

По его информации, в центре города прогремели четыре взрыва. Пострадавшие доставлены в больницу.

Со своей стороны РИА Новости, ссылаясь на ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщает, что один заминированный автомобиль террористы подорвали на улице Салясин в Идлибет. Машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

Еще один заминированный автомобиль был подорван около штаба одной из радикальных группировок, действующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.