Экипаж Николаева выиграл второй этап ралли-рейда "Дакар"

В Перу прошел второй этап ралли-рейда "Дакар". Экипаж команды "Камаз-мастер" Эдуарда Николаева одержал победу и стал лидером.

Камаз Николаева преодолел спецучасток в городе Писко длиной 267 км за 3 часа 24 минуты 23 секунды. На втором месте экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко", уступивший Николаеву 3 минуты 25 секунд. На третьем месте чех Алеш Лопраис на "Татре" (+6.07).

Эдуард Николаев возглавил зачет в соревнованиях грузовиков. На втором месте Лепранс, уступающий Николаеву 5 минут 58 секунд. Третьим идет экипаж Вильягры (+9.18)