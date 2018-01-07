В Петербурге открыли станцию метро "Ладожская" после проверки бесхозного предмета

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылась станция метро "Ладожская" после проверки бесхозного предмета. Об этом СМИ сообщили представители петербургского метрополитена.

Как уточняется, станцию открыли в 22:35 по московскому времени после того, как никаких опасных предметов не было обнаружено. Станция "Ладожская" была закрыта с 22:06.

Закрытие станций метрополитена Санкт-Петербурга – стандартная мера в случае обнаружения бесхозного предмета. Чаще всего среди бесхозных предметов оказываются личные вещи граждан, сообщает ТАСС.