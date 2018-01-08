НХЛ. Иван Проворов помог "Филадельфии" обыграть "Баффало"

За океаном начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. "Филадельфия Флайерз" со счетом 4:1 победила на своем льду "Баффало Сейбрз".

Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго Райан О'Райлли вывел "Баффало" вперед, использовав численное преимущество. Но "летчики" разозлились и ответили двумя голами. Счет 2:1 продержался до конца третьего периода. Гости предприняли попытку отыграться и сняли вратаря. Но получили сразу две шайбы в пустые ворота. Одну из них забросил защитник Иван Проворов. Это восьмой гол российского легионера в нынешнем сезоне.

"Нью-Йорк Айлендерс" принимал соседей из "Нью-Джерси Дэвилз". Игровое время победителя не выявило – ничья 4:4, а буллиты лучше исполнили хоккеисты "Айлендерс".