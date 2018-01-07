Пожарные спасли 10 человек при тушении пожара в жилом доме на западе Москвы

На западе Москвы сгорела квартира в жилом многоэтажном доме. По информации источника в экстренных службах, 10 человек были спасены в процессе тушения. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Как уточняется, пожар произошел в жилой многоэтажке по адресу улица Академика Павлова, дом 42, корпус 1. В процессе тушения возгорания были спасены 10 человек, в том числе хозяин горящей квартиры — инвалид. Его передали для осмотра бригаде скорой помощи.

Горела двухкомнатная квартира на 11 этаже дома. В целях безопасности из соседних квартир и с вышележащих этажей люди были эвакуированы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве подтвердила информацию о пожаре. Как сообщили в ведомстве, пожар на площади 5 квадратных метров был ликвидирован в 23:06.

Источник в экстренных службах отметил, что квартира сильно захламлена. В настоящее время пожарные занимаются проливкой, а также разборкой горевших мебели и личных вещей.